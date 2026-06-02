УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14164 відвідувача онлайн
Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
2 937 16

Довічне позбавлення волі отримав російський генерал Лапін, який хотів "взяти Київ за три дні", - Кравченко. ВIДЕО

Один із російських генералів, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення, засуджений до довічного позбавлення волі.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, йдеться про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил РФ, колишнього командувача центрального військового округу РФ. Саме він очолював російське військове угруповання "Центр" і керував наступом з території Білорусі та РФ у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і столиці України Києва.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Також читайте: Командував ударом по "Охматдиту": СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ Кувалдіну

Безпосередній організатор

Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром "на папері". Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю.

Читайте: Від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 19 генералів РФ, - The Insider

Справедливий вирок

За це отримав справедливий вирок – довічне позбавлення волі.

Генпрокурор зазначив, що оскільки воєнний злочинець наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.

Також дивіться: Командував підривом Каховської ГЕС: заочно повідомлено про підозру генералу РФ Омельяновичу, - СБУ. ФОТО

Злочин вдалося розкрити завдяки спільній роботі Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України.

Автор: 

довічне ув’язнення (61) Кравченко Руслан (203) генерал (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Такі вироки кацапам до одного місця. Слід масово впроваджувати практику "покинутих самокатів" коло під'їздів/автомобілів цих виродків. Вони повинні скрізь і постійно боятися.
показати весь коментар
02.06.2026 13:04 Відповісти
+6
*********, дайте мені цю роботу)))
показати весь коментар
02.06.2026 13:06 Відповісти
+5
Патуж-но,он в рашке
показати весь коментар
02.06.2026 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Патуж-но,он в рашке
показати весь коментар
02.06.2026 13:01 Відповісти
*********, дайте мені цю роботу)))
показати весь коментар
02.06.2026 13:06 Відповісти
Роботу кацапського генерала? Дивне бажання.
показати весь коментар
02.06.2026 13:25 Відповісти
Самокат дістане і в рашці.
показати весь коментар
02.06.2026 13:30 Відповісти
Такі вироки кацапам до одного місця. Слід масово впроваджувати практику "покинутих самокатів" коло під'їздів/автомобілів цих виродків. Вони повинні скрізь і постійно боятися.
показати весь коментар
02.06.2026 13:04 Відповісти
Спочатку вирок, потім самокат саме вже засудженому, а не невинному.
показати весь коментар
02.06.2026 13:31 Відповісти
За такі речі вироком повинна бути законна смертна кара . В такому випадку - кожна ліквідація чергового кацапського генерала буде матиме вигляд абсолютно легітимного виконання рішення суду !
П.С - от тільку судді , на себе , таку відповідальність ніколи не візьмуть - злякаються !
показати весь коментар
02.06.2026 13:09 Відповісти
Розблокували гроші Деркачу, намалювали заочний вирок рашисту. В чому суть роботи наших правоохоронних органів - невідомо.
За заочний вирок рашисту треба виписати Кравченку потужну премію ЗАОЧНО.
показати весь коментар
02.06.2026 13:10 Відповісти
Коли путю судити будете ?
показати весь коментар
02.06.2026 13:10 Відповісти
Вже судимо, виданий ордер на арешт в 125 країнах світу.
показати весь коментар
02.06.2026 13:33 Відповісти
Але не вами і він катається до казахів, до китайців і т.д.
показати весь коментар
02.06.2026 13:37 Відповісти
От же ж дебіли! Все як в старому совєтському анекдоті. Розповідає один єврей іншому:- Сьома, ві знаєте , от вас вчера нє било на партсобранїї, так вас там так ругалі, так ругалі! На що той відповідає - "Передайте ім в следующій раз, что ані даже могут мєня біть, кагда мєня нету!"
показати весь коментар
02.06.2026 13:28 Відповісти
Ага, самокат пришлемо і з ним хай передає нам)
показати весь коментар
02.06.2026 13:34 Відповісти
Те ЧМО зелене не може інакше воювати чим виносити заочні вироки .
показати весь коментар
02.06.2026 13:49 Відповісти
Суддям теж треба харчуватися три рази вдень , а може і більше .
показати весь коментар
02.06.2026 14:24 Відповісти
 
 