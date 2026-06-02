Довічне позбавлення волі отримав російський генерал Лапін, який хотів "взяти Київ за три дні", - Кравченко. ВIДЕО
Один із російських генералів, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення, засуджений до довічного позбавлення волі.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, йдеться про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил РФ, колишнього командувача центрального військового округу РФ. Саме він очолював російське військове угруповання "Центр" і керував наступом з території Білорусі та РФ у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і столиці України Києва.
Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.
Безпосередній організатор
Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром "на папері". Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.
Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю.
Справедливий вирок
За це отримав справедливий вирок – довічне позбавлення волі.
Генпрокурор зазначив, що оскільки воєнний злочинець наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.
Злочин вдалося розкрити завдяки спільній роботі Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України.
П.С - от тільку судді , на себе , таку відповідальність ніколи не візьмуть - злякаються !
За заочний вирок рашисту треба виписати Кравченку потужну премію ЗАОЧНО.