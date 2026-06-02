Довічне позбавлення волі отримав російський генерал Лапін, який хотів "взяти Київ за три дні", - Кравченко. ВIДЕО

Один із російських генералів, який керував спробою захоплення Києва, Чернігівщини та Сумщини у перші тижні повномасштабного вторгнення, засуджений до довічного позбавлення волі.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, йдеться про Олександра Лапіна, генерал-полковника збройних сил РФ, колишнього командувача центрального військового округу РФ. Саме він очолював російське військове угруповання "Центр" і керував наступом з території Білорусі та РФ у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і столиці України Києва.

Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Також читайте: Командував ударом по "Охматдиту": СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ Кувалдіну

Безпосередній організатор

Прокурори довели: у лютому-березні 2022 року цей генерал не був формальним командиром "на папері". Він безпосередньо організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення української столиці, органів державної влади, військового управління та встановлення окупаційного контролю.

Читайте: Від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 19 генералів РФ, - The Insider

Справедливий вирок

За це отримав справедливий вирок – довічне позбавлення волі.

Генпрокурор зазначив, що оскільки воєнний злочинець наразі переховується в РФ, вирок ухвалено заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.

Також дивіться: Командував підривом Каховської ГЕС: заочно повідомлено про підозру генералу РФ Омельяновичу, - СБУ. ФОТО

Злочин вдалося розкрити завдяки спільній роботі Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України.