Від початку повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 19 генералів РФ, - The Insider

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули щонайменше 19 російських генералів.

Про це повідомляє The Insider, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, втрати серед вищого командного складу РФ фіксувалися як у зоні бойових дій, так і на території Росії. Йдеться, зокрема, про удари по штабах, диверсійні операції та підриви. Кілька генералів загинули в перші місяці війни внаслідок снайперського вогню або артилерійських ударів.

При цьому не всі випадки смерті були офіційно підтверджені російською владою.

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Втрати 2022 року

Першим загиблим генералом, чию смерть офіційно підтвердила Москва, став Андрій Суховецький. Його вбив снайпер під час російської окупації Чернігівської області.

Протягом 2022 року також повідомлялося про загибель генералів:

Олег Мітяєв

Володимир Фролов

Андрій Симонов

Канамат Боташев

Роман Кутузов

Окремо варто згадати випадок з генерал-майором Андрієм Колесниковим. У 2022 році з'являлася інформація про його загибель, проте у 2023 році російський пропагандист Володимир Соловйов оприлюднив репортаж із Сирії, де Колесников був показаний як діючий заступник командувача російського військового угруповання.

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Втрати 2023 року

За інформацією The Insider, у 2023 році список загиблих поповнили:

Дмитро Ульянов

Сергій Горячев

Олег Цоков

Володимир Завадський

Інші високопоставлені офіцери

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Втрати 2024-2025 років

У найновіший період серед загиблих виявилися особливо високопоставлені офіцери:

Ігор Кирилов - начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Російської Федерації

Ярослав Москалик - заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу

Михайло Гудков - заступник головнокомандувача Військово-морських сил РФ

Фаніл Сарваров - начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу

Видання зазначає, що частина загиблих на момент смерті перебувала у відставці або служила у добровольчих і штурмових підрозділах, зокрема у формуваннях "Шторм Z" та ПВК.

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