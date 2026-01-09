РУС
С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 19 генералов РФ, - The Insider

оккупанты, РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 19 российских генералов

Об этом сообщает The Insider, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, потери среди высшего командного состава РФ фиксировались как в зоне боевых действий, так и на территории России. Речь идет, в частности, об ударах по штабам, диверсионных операциях и подрывах. Несколько генералов погибли в первые месяцы войны в результате снайперского огня или артиллерийских ударов.

При этом не все случаи смерти были официально подтверждены российскими властями.

Потери 2022 года

Первым погибшим генералом, чью смерть официально подтвердила Москва, стал Андрей Суховецкий. Его убил снайпер во время российской оккупации Черниговской области.

В течение 2022 года также сообщалось о гибели генералов:

  • Олег Митяев
  • Владимир Фролов
  • Андрей Симонов
  • Канамат Боташев
  • Роман Кутузов

Отдельно стоит упомянуть случай с генерал-майором Андреем Колесниковым. В 2022 году появлялась информация о его гибели, однако в 2023 году российский пропагандист Владимир Соловьев обнародовал репортаж из Сирии, где Колесников был показан как действующий заместитель командующего российской военной группировкой.

Потери 2023 года

По информации The Insider, в 2023 году список погибших пополнили:

  • Дмитрий Ульянов
  • Сергей Горячев
  • Олег Цоков
  • Владимир Завадский
  • Другие высокопоставленные офицеры

Потери 2024-2025 годов

В последний период среди погибших оказались особенно высокопоставленные офицеры:

  • Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации
  • Ярослав Москалик - заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба
  • Михаил Гудков - заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами РФ
  • Фанил Сарваров - начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба

Издание отмечает, что часть погибших на момент смерти находилась в отставке или служила в добровольческих и штурмовых подразделениях, в частности в формированиях "Шторм Z" и ЧВК.

россия (98632) генерал (78) война в Украине (7453)
