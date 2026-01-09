С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 19 генералов РФ, - The Insider

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли по меньшей мере 19 российских генералов.

Об этом сообщает The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, потери среди высшего командного состава РФ фиксировались как в зоне боевых действий, так и на территории России. Речь идет, в частности, об ударах по штабам, диверсионных операциях и подрывах. Несколько генералов погибли в первые месяцы войны в результате снайперского огня или артиллерийских ударов.

При этом не все случаи смерти были официально подтверждены российскими властями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Папа Римский Лев XIV призвал к немедленному прекращению огня в Украине: "Святой Престол готов поддержать"

Потери 2022 года

Первым погибшим генералом, чью смерть официально подтвердила Москва, стал Андрей Суховецкий. Его убил снайпер во время российской оккупации Черниговской области.

В течение 2022 года также сообщалось о гибели генералов:

Олег Митяев

Владимир Фролов

Андрей Симонов

Канамат Боташев

Роман Кутузов

Отдельно стоит упомянуть случай с генерал-майором Андреем Колесниковым. В 2022 году появлялась информация о его гибели, однако в 2023 году российский пропагандист Владимир Соловьев обнародовал репортаж из Сирии, где Колесников был показан как действующий заместитель командующего российской военной группировкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Латвии о ночном обстреле РФ по Украине: Террор против целой нации - акт откровенного варварства

Потери 2023 года

По информации The Insider, в 2023 году список погибших пополнили:

Дмитрий Ульянов

Сергей Горячев

Олег Цоков

Владимир Завадский

Другие высокопоставленные офицеры

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду об ударе РФ "Орешником" по Львову: "Эта война приближается к Европе и представляет опасность"

Потери 2024-2025 годов

В последний период среди погибших оказались особенно высокопоставленные офицеры:

Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации

Ярослав Москалик - заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба

Михаил Гудков - заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами РФ

Фанил Сарваров - начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба

Издание отмечает, что часть погибших на момент смерти находилась в отставке или служила в добровольческих и штурмовых подразделениях, в частности в формированиях "Шторм Z" и ЧВК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США передали Кремлю согласованный с Украиной план завершения войны, - Axios