13 загиблих і 56 поранених: повідомлено про підозру генералу РФ Кузовльову за атаку "Іскандерів" на Краматорськ у 2023 році. ФОТОрепортаж

Зібрано доказову базу на російського генерал-полковника Сергія Кузовльова – колишнього командувача південного військового округу РФ, який організував удар по Краматорську на Донеччині у червні 2023 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про атаку

Як зазначається, тоді рашисти атакували прифронтове місто двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території Ростовської області.

Унаслідок ворожої атаки загинуло 13 цивільних мешканців, ще 56 – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім цього, було зруйновано заклад харчування, пошкоджено понад 120 приватних осель, 4 навчальні заклади та більше десяти транспортних засобів.

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Зрадника-навідника вже засуджено

У СБУ повідомили, що для наведення удару ворог використав інформацію від завербованого місцевого жителя.

Наразі зрадника вже засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Підозра генералу РФ

Нині російському генералу Кузовльову заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством).

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути воєнного злочинця до відповідальності за злочини проти нашої держави.