Розстріляв родину під час евакуації на Харківщині: окупанта засуджено до довічного ув’язнення, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Суд призначив довічне позбавлення волі російському військовослужбовцю, який у березні 2022 року розстріляв цивільний автомобіль на Харківщині. Унаслідок нападу загинули батько та його 9-річна донька, мати і 17-річний син дістали тяжкі поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Найсуворіше покарання

16 червня 2026 року суд визнав винним 23-річного військовослужбовця 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України, редакція до 24.10.2024), і призначив йому найсуворіше покарання.

Прокурори довели в суді, що він достеменно усвідомлював цивільний статус людей, які не становили жодної загрози.

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Що відомо

Як зазначається, трагедія сталася 2 березня 2022 року поблизу села Дементіївка Харківського району, яке на той час перебувало під окупацією. Родина з чотирьох осіб намагалася евакуюватися власним автомобілем, коли її помітив російський військовий із танка.



Без будь-яких підстав для застосування зброї та усвідомлюючи, що перед ним цивільні, він відкрив вогонь із великокаліберного кулемета. Після перших пострілів водій втратив керування, авто з’їхало з дороги, а згодом окупант повторно обстріляв його - уже прицільно, після чого машина загорілася.

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Батько та дитина загинули на місці. Мати й син, попри тяжкі поранення, змогли вибратися з палаючого авто та були врятовані місцевими жителями.



Після обстрілу військовий підійшов до поранених і заявив: "У меня приказ стрелять по всем", після чого залишив місце злочину.

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