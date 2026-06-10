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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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Російський генерал Гурульов зізнався у вбивстві цивільних на Донбасі в 2014 році: "Меня, если надо, Бог простит...". ВIДЕО

Депутат Держдуми і генерал армії Росії Андрій Гурулев, який часто виступає на федеральних каналах РФ, відверто визнав, що в 2014 році за його наказом російські солдати вбивали мирних жителів Донбасу. Він розповів про військові дії в одному з сіл, де люди були змушені ховатися в церкві і яку росіяни розстріляли із танків.

"12 лет назад я как-то заехал в одну церковь на сопредельной территории. И подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, пятая, десятая, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной, не получилось. Пытались там вдруг с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповеди. Меня, если надо, Бог простит...", - заявив Гурульов.

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Автор: 

армія рф (21249) воєнні злочини (2004)
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Топ коментарі
+13
Падлюка московитська! Бог не простить і ми не простимо! Горіти йому в пеклі довіку!!!
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10.06.2026 14:07 Відповісти
+9
І ця мразота ще сміє Богом прикриватися...
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10.06.2026 14:09 Відповісти
+4
То-то він бенячить безпробудно - безвинні жертви не дають спокою.
Але врешті таки упокоїться. Та Бог не простить.
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10.06.2026 14:08 Відповісти
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Падлюка московитська! Бог не простить і ми не простимо! Горіти йому в пеклі довіку!!!
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10.06.2026 14:07 Відповісти
Гурульов з родичами, уже чекають на «свято» покарання, що неминуче прийде до них!!
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10.06.2026 14:11 Відповісти
Явка з повинною Гурульова. Прямо додати до матеріалів по кримінальній справі цього злочинця.
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10.06.2026 14:43 Відповісти
То-то він бенячить безпробудно - безвинні жертви не дають спокою.
Але врешті таки упокоїться. Та Бог не простить.
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10.06.2026 14:08 Відповісти
Та які там "Безвинні жертви спокою не дають..."? Це про кого? Про чергового "м'ясника"?

О двух великих грешниках

Господу богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках ее сказывал
Инок, отец Питирим.

Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр - атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,

Много богатства награбили,
Жили в дремучем лесу,
Вождь Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу.

Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть господь пробудил.

Сон отлетел; опротивели
Пьянство, убийство, грабеж,
Тени убитых являются,
Целая рать - не сочтешь!

Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снес полюбовнице
И есаула засек.

Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.

И прегрешенья отмаливать
К гробу господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стаёт.

Старцем, в одежде монашеской,
Грешник вернулся домой,
Жил под навесом старейшего
Дуба, в трущобе лесной.

Денно и нощно всевышнего
Молит: грехи отпусти!
Тело предай истязанию,
Дай только душу спасти!

Сжалился бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,

Рек «Не без божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!

Будет работа великая,
Будет награда за труд;
Только что рухнется дерево -
Цепи греха упадут».

Смерил отшельник страшилище:
Дуб - три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом,

Режет упругое дерево,
Господу славу поет,
Годы идут - подвигается
Медленно дело вперед.

Что с великаном поделает
Хилый, больной человек?
Нужны тут силы железные,
Нужен не старческий век!

В сердце сомнение крадется,
Режет и слышит слова:
«Эй, старина, что ты делаешь?»
Перекрестился сперва,

Глянул - и пана Глуховского
Видит на борзом коне,
Пана богатого, знатного,
Первого в той стороне.

Много жестокого, страшного
Старец о пане слыхал
И в поучение грешнику
Тайну свою рассказал.

Пан усмехнулся: «Спасения
Я уж не чаю давно,
В мире я чту только женщину,
Золото, честь и вино.

Жить надо, старче, по-моему:
Сколько холопов гублю,
Мучу, пытаю и вешаю,
А поглядел бы, как сплю!»

Чудо с отшельником сталося:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.

Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов!..
Господу богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов!..."
(Некрасов. "Кому на Руси жить хорошо".)
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10.06.2026 14:22 Відповісти
Ну і нащо цю кацапську гівняну казку ви тут процитували? Хочете натякнути, що цей гурульов може вбити ще більшого душугуба ніж сам? Невже самого пуйла? Дуже сумнівно... Нєкрасова, Пушкіна і Булгакова нехай споживають в рашці - нам їх не нав'язуйте! Вся суть їх літератури разом з Достоєвським - це смакування знущань аб'юзерів над своїми жертвами! Нічого цінного в ній немає.
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10.06.2026 14:33 Відповісти
Якщо ти не зрозумів моралі - то хто тобі винен? Гурульов - "м'ясник"... І він і підпадає саме під роль "пана Глуховського"... І той, хто його вб'є - вчинить праведне діло...
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10.06.2026 14:56 Відповісти
Пан Глуховський - це пуйло (чи методичка тобі це забороняє визнавати, продажне?) І якби гурульов його жахнув, то таки да - заслужив би на прощення гріхів. Три роки назад ця казка ледве не справдилася, коли пригожин їхав до пуйла на розборки... Але другий раз таке не повториться...
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10.06.2026 15:04 Відповісти
Слухай, "нульовко"... Давай не будемо "срач розводить". Я писав не тобі. Ти вліз, прочитав. Свою думку висловив. Я тобі пояснив своє трактування... Не подобається - твоя справа... І не треба з себе, тут, корчить "суперпатріота", та натягувать, до тріску, "вишиванку" на свою задницю... Поляки кажуть "Цо занадто - то нє здраво...".
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10.06.2026 15:09 Відповісти
І ця мразота ще сміє Богом прикриватися...
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10.06.2026 14:09 Відповісти
страшно чому хенералу ...знає шо не тількі він ,а і його рід , відповідати буде !!!...
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10.06.2026 14:13 Відповісти
Бог? А хтось бачив на Московії Бога? Ну гаразд, може там, у свинособак, власний Бог, може він і проьачить, але українці та пані Карма не пробачать.
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10.06.2026 14:14 Відповісти
Треба нам прискорити цю зустріч!
Все інше - на розсуд бога.
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10.06.2026 14:16 Відповісти
Так ось воно як дамбілі бамбас 8 лет! Ось як алея янголів робилась! Ось хто пляжі Зугреса накривав...
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10.06.2026 14:19 Відповісти
Мразота кацапська. Виродок такий же я більшсть кацапів. І ти ще звертаєшся до Бога. Горіти вам всім в пеклі за тещо ви натворили і продовжуєте творити в Україні. Слава українській нації. Слава ЗСУ. Смерть ворогам.
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10.06.2026 14:22 Відповісти
Кандидат к кобзону.....
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10.06.2026 14:22 Відповісти
Бог милостивий, а ГУР МО - ні.
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10.06.2026 14:23 Відповісти
Знаете поговорку Филькина грамота? Филактерия - тюрьма, защищать. Поймали как-то патриарха и держали его в тюрьме, мол подпиши маляву мол вай жы есть секта московицкая ***** апостольская, а он и нихуя, ток отписки пишет.
Так-что бог у московитов ток с ослиными ушами может быть, ну и рога по вкусу.
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10.06.2026 14:25 Відповісти
А потім ця нежить має нахабство питати: "Ґдє ви билі восємь лєт!" та "дамбілі Бамбас"?!
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10.06.2026 14:26 Відповісти
Мразина монголоїдна, піписав сам собі вирок! Чекай на взліт в свєму авто!!! Задача для ГУР!!!
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10.06.2026 14:27 Відповісти
Потихеньку всі зізнаються - гіркін, прігожин, бородай, навіть ***** визнало, що Крим захоплювали його війська, тепер ще оця мразота... Та кацапи всеодно вудуть вірити в бандерівців, які розіп'яли мальчіка...
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10.06.2026 14:29 Відповісти
Це точно, Бог простить і передасть у пекло Сатані
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10.06.2026 14:32 Відповісти
Ніхто за цією сволотою охоту влаштовувати не буде. Сам повіситься.
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10.06.2026 14:37 Відповісти
Бог простит можливо....наша мета щоб ти з ним скоріше зустрівся
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10.06.2026 14:39 Відповісти
У цьому уся мерзенність і ницість кацапів
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10.06.2026 14:41 Відповісти
ПідАр, свинособака кацапсяча! Здохни падло!
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10.06.2026 14:43 Відповісти
"зігнали все село в церковь поруч чотири танки поставили..."
"нас тут розбомбили от стріляли, загинула жінка з дитиною ... в даху церкви діра".
тобто в церковь зігнали все село, а від прямого влучання чогось (чим вони там стріляли) в набитій людьми церкві загинула тільки жінка з дитиною?
тобто, щодо "зігнали в церковь все село" одразу можна викреслювати.
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10.06.2026 14:59 Відповісти
Українці, не Бог, вони злочини проти людяності не прощають.
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10.06.2026 15:06 Відповісти
 
 