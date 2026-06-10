Російський генерал Гурульов зізнався у вбивстві цивільних на Донбасі в 2014 році: "Меня, если надо, Бог простит...". ВIДЕО

Депутат Держдуми і генерал армії Росії Андрій Гурулев, який часто виступає на федеральних каналах РФ, відверто визнав, що в 2014 році за його наказом російські солдати вбивали мирних жителів Донбасу. Він розповів про військові дії в одному з сіл, де люди були змушені ховатися в церкві і яку росіяни розстріляли із танків.

"12 лет назад я как-то заехал в одну церковь на сопредельной территории. И подошел к священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, пятая, десятая, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. У меня смотрят такими глазами. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить. Мы пытались от больницы зайти, от областной, не получилось. Пытались там вдруг с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповеди. Меня, если надо, Бог простит...", - заявив Гурульов.

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