Після рішення Трампа експерти з розслідування злочинів РФ припинили поїздки в Україну, - Reuters

Експерти з розслідування воєнних злочинів Росії призупинили поїздки в Україну

Іноземні експерти, залучені до розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, призупинили поїздки до країни через скорочення фінансування після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними агентства, йдеться про десятки іноземних фахівців, які працювали над збором та аналізом доказів російських воєнних злочинів, а також допомагали українській стороні під час судових процесів.

Загалом до цієї роботи були залучені близько 40 організацій, серед яких правоохоронці, юристи, правозахисники та дослідники.

США скорочують фінансування

Джерела Reuters повідомили, що через нестачу фінансування іноземні експерти наразі не можуть продовжувати свою діяльність в Україні.

Водночас у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон перекладає більшу частину фінансового навантаження, пов’язаного з війною, на європейських союзників та інших партнерів.

При цьому американська сторона наголосила, що продовжує підтримувати програми з розслідування воєнних злочинів, забезпечення правосуддя та притягнення винних до відповідальності.

Топ коментарі
+8
Дивно вимагати від дітойоба і гвалтівника трампона розслідування злочинів (в тому числі і сексуальних) москальських недосолдат в Україні....
01.06.2026 14:18 Відповісти
+5
Отже, на думку Трампушки, людей тепер можна вбивати безкарно?
01.06.2026 14:19 Відповісти
+3
Водночас у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон перекладає більшу частину фінансового навантаження, пов'язаного з війною, на європейських союзників та інших партнерів .Раз США ПЕРЕКЛАДАЄ.ТО ПОСИЛАТИ ЇХ НАКУЙ НЕ ЗАДУМУЮЧИСЬ..
01.06.2026 14:19 Відповісти
Отже, чомусь світ клином зійшовся на Трампушкє.

А що у всіх інших нема грошей це профінансувати?
01.06.2026 14:24 Відповісти
Дивним чином такі погані та нехороші США фінансували купу корисних проєктів.

А всі інші такі гуманні та справедливі тільки заробляли у цей час гроші і нічого фінансувати не хочуть.
01.06.2026 14:23 Відповісти
Знайома до і після виборча пісенька Трампа і трампанутих - всі країни винні США, нас обкрадають, і взагалі у всьому винні демократи (насправді він і його придворні ненавидять демократію як таку). А те, що США не визнають Міжнародний кримінальний суд - добре? Що скасували фінансування багатьох екологічних проектів як міжнародних, так і в себе - добре? Не кажу вже про явну підтримку "чудового друга - валодьї" - справжнього воєнного злочинця, терориста і диктатора.
01.06.2026 15:06 Відповісти
То це Трамп всім винен?

Чому США повинні фінансувати замість ЄС проєкти, що знаходяться у межах інтересів ЄС?

Всі такі незалежні. Всі такі суверенні.
То чому б не покладатися на себе?

Бо якось це трохи егоїстично і дивно - просто рубати бабло поки тебе дорослий дядя з за океану захищає. І не дуже суверенно.
01.06.2026 15:29 Відповісти
"Дядя захищає" - це гарно звучить.

А от кого той дядя реально захистив (крім Ізраїлю)?
01.06.2026 15:52 Відповісти
Проблема в тім,що після відходу Трампа може прийти його послідовник з ще більш радикальними поглядами і що тоді будете робити?
Це як наші прокурори позбирари речдокі в коробки закинули кудись на склад і чекають коли іноземці приїдуть і зроблять їх роботу! Не вийде всі промахи влади вічно списувати на когось!
01.06.2026 14:30 Відповісти
Да после Трампа демократы придут, но кардинально ничего не поменяется кроме разве что риторики.
01.06.2026 15:05 Відповісти
це вам баба ванга сказала? сподівайся на краще,але готуйся до гіршого.
01.06.2026 15:10 Відповісти
Был бы толк от этих поездок. Все прекрасно понимают что это все до одного места. Кто там за сбитый Боинг сидит? Точно дыркин сидит, но есть нюанс.
01.06.2026 14:34 Відповісти
Трамп Путина отмазывает, Нитаньяху отмазывает. Всю мразь отмазывает.
01.06.2026 14:45 Відповісти
значить вони однієї крові) як міндіч і Зе..
01.06.2026 15:13 Відповісти
 
 