Після рішення Трампа експерти з розслідування злочинів РФ припинили поїздки в Україну, - Reuters

Іноземні експерти, залучені до розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, призупинили поїздки до країни через скорочення фінансування після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними агентства, йдеться про десятки іноземних фахівців, які працювали над збором та аналізом доказів російських воєнних злочинів, а також допомагали українській стороні під час судових процесів.

Загалом до цієї роботи були залучені близько 40 організацій, серед яких правоохоронці, юристи, правозахисники та дослідники.

США скорочують фінансування

Джерела Reuters повідомили, що через нестачу фінансування іноземні експерти наразі не можуть продовжувати свою діяльність в Україні.

Водночас у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон перекладає більшу частину фінансового навантаження, пов’язаного з війною, на європейських союзників та інших партнерів.

При цьому американська сторона наголосила, що продовжує підтримувати програми з розслідування воєнних злочинів, забезпечення правосуддя та притягнення винних до відповідальності.

