Після рішення Трампа експерти з розслідування злочинів РФ припинили поїздки в Україну, - Reuters
Іноземні експерти, залучені до розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, призупинили поїздки до країни через скорочення фінансування після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За даними агентства, йдеться про десятки іноземних фахівців, які працювали над збором та аналізом доказів російських воєнних злочинів, а також допомагали українській стороні під час судових процесів.
Загалом до цієї роботи були залучені близько 40 організацій, серед яких правоохоронці, юристи, правозахисники та дослідники.
США скорочують фінансування
Джерела Reuters повідомили, що через нестачу фінансування іноземні експерти наразі не можуть продовжувати свою діяльність в Україні.
Водночас у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон перекладає більшу частину фінансового навантаження, пов’язаного з війною, на європейських союзників та інших партнерів.
При цьому американська сторона наголосила, що продовжує підтримувати програми з розслідування воєнних злочинів, забезпечення правосуддя та притягнення винних до відповідальності.
А що у всіх інших нема грошей це профінансувати?
А всі інші такі гуманні та справедливі тільки заробляли у цей час гроші і нічого фінансувати не хочуть.
Чому США повинні фінансувати замість ЄС проєкти, що знаходяться у межах інтересів ЄС?
Всі такі незалежні. Всі такі суверенні.
То чому б не покладатися на себе?
Бо якось це трохи егоїстично і дивно - просто рубати бабло поки тебе дорослий дядя з за океану захищає. І не дуже суверенно.
А от кого той дядя реально захистив (крім Ізраїлю)?
Це як наші прокурори позбирари речдокі в коробки закинули кудись на склад і чекають коли іноземці приїдуть і зроблять їх роботу! Не вийде всі промахи влади вічно списувати на когось!