РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13737 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян
1 203 13

После решения Трампа эксперты по расследованию преступлений РФ прекратили поездки в Украину, - Reuters

Эксперты по расследованию военных преступлений России приостановили поездки в Украину

Иностранные эксперты, участвующие в расследовании военных преступлений России в Украине, приостановили поездки в страну из-за сокращения финансирования после решения администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, речь идет о десятках иностранных специалистов, которые работали над сбором и анализом доказательств российских военных преступлений, а также помогали украинской стороне во время судебных процессов.

Всего к этой работе были привлечены около 40 организаций, среди которых правоохранители, юристы, правозащитники и исследователи.

Читайте: ООН внесла войска РФ в "черный список" за сексуальное насилие

США сокращают финансирование

Источники Reuters сообщили, что из-за нехватки финансирования иностранные эксперты пока не могут продолжать свою деятельность в Украине.

В то же время в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон перекладывает большую часть финансовой нагрузки, связанной с войной, на европейских союзников и других партнеров.

При этом американская сторона подчеркнула, что продолжает поддерживать программы по расследованию военных преступлений, обеспечению правосудия и привлечению виновных к ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ расширяют систему сбора цифровых доказательств военных преступлений с поля боя

Автор: 

расследование (3039) россия (97735) Трамп Дональд (8161) военные преступления (1591) война в Украине (8374)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Дивно вимагати від дітойоба і гвалтівника трампона розслідування злочинів (в тому числі і сексуальних) москальських недосолдат в Україні....
показать весь комментарий
01.06.2026 14:18 Ответить
+2
Водночас у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон перекладає більшу частину фінансового навантаження, пов'язаного з війною, на європейських союзників та інших партнерів .Раз США ПЕРЕКЛАДАЄ.ТО ПОСИЛАТИ ЇХ НАКУЙ НЕ ЗАДУМУЮЧИСЬ..
показать весь комментарий
01.06.2026 14:19 Ответить
+2
Отже, на думку Трампушки, людей тепер можна вбивати безкарно?
показать весь комментарий
01.06.2026 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно вимагати від дітойоба і гвалтівника трампона розслідування злочинів (в тому числі і сексуальних) москальських недосолдат в Україні....
показать весь комментарий
01.06.2026 14:18 Ответить
Водночас у Державному департаменті США заявили, що Вашингтон перекладає більшу частину фінансового навантаження, пов'язаного з війною, на європейських союзників та інших партнерів .Раз США ПЕРЕКЛАДАЄ.ТО ПОСИЛАТИ ЇХ НАКУЙ НЕ ЗАДУМУЮЧИСЬ..
показать весь комментарий
01.06.2026 14:19 Ответить
Отже, на думку Трампушки, людей тепер можна вбивати безкарно?
показать весь комментарий
01.06.2026 14:19 Ответить
Отже, чомусь світ клином зійшовся на Трампушкє.

А що у всіх інших нема грошей це профінансувати?
показать весь комментарий
01.06.2026 14:24 Ответить
Дивним чином такі погані та нехороші США фінансували купу корисних проєктів.

А всі інші такі гуманні та справедливі тільки заробляли у цей час гроші і нічого фінансувати не хочуть.
показать весь комментарий
01.06.2026 14:23 Ответить
Знайома до і після виборча пісенька Трампа і трампанутих - всі країни винні США, нас обкрадають, і взагалі у всьому винні демократи (насправді він і його придворні ненавидять демократію як таку). А те, що США не визнають Міжнародний кримінальний суд - добре? Що скасували фінансування багатьох екологічних проектів як міжнародних, так і в себе - добре? Не кажу вже про явну підтримку "чудового друга - валодьї" - справжнього воєнного злочинця, терориста і диктатора.
показать весь комментарий
01.06.2026 15:06 Ответить
Проблема в тім,що після відходу Трампа може прийти його послідовник з ще більш радикальними поглядами і що тоді будете робити?
Це як наші прокурори позбирари речдокі в коробки закинули кудись на склад і чекають коли іноземці приїдуть і зроблять їх роботу! Не вийде всі промахи влади вічно списувати на когось!
показать весь комментарий
01.06.2026 14:30 Ответить
Да после Трампа демократы придут, но кардинально ничего не поменяется кроме разве что риторики.
показать весь комментарий
01.06.2026 15:05 Ответить
це вам баба ванга сказала? сподівайся на краще,але готуйся до гіршого.
показать весь комментарий
01.06.2026 15:10 Ответить
Был бы толк от этих поездок. Все прекрасно понимают что это все до одного места. Кто там за сбитый Боинг сидит? Точно дыркин сидит, но есть нюанс.
показать весь комментарий
01.06.2026 14:34 Ответить
Трамп Путина отмазывает, Нитаньяху отмазывает. Всю мразь отмазывает.
показать весь комментарий
01.06.2026 14:45 Ответить
значить вони однієї крові) як міндіч і Зе..
показать весь комментарий
01.06.2026 15:13 Ответить
 
 