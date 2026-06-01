После решения Трампа эксперты по расследованию преступлений РФ прекратили поездки в Украину, - Reuters

Иностранные эксперты, участвующие в расследовании военных преступлений России в Украине, приостановили поездки в страну из-за сокращения финансирования после решения администрации президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

По данным агентства, речь идет о десятках иностранных специалистов, которые работали над сбором и анализом доказательств российских военных преступлений, а также помогали украинской стороне во время судебных процессов.

Всего к этой работе были привлечены около 40 организаций, среди которых правоохранители, юристы, правозащитники и исследователи.

США сокращают финансирование

Источники Reuters сообщили, что из-за нехватки финансирования иностранные эксперты пока не могут продолжать свою деятельность в Украине.

В то же время в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон перекладывает большую часть финансовой нагрузки, связанной с войной, на европейских союзников и других партнеров.

При этом американская сторона подчеркнула, что продолжает поддерживать программы по расследованию военных преступлений, обеспечению правосудия и привлечению виновных к ответственности.

