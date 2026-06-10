Российский генерал Гурулев признался в убийстве мирных жителей на Донбассе в 2014 году: "Меня, если надо, Бог простит..."

Депутат Госдумы и генерал армии России Андрей Гурулев, который часто выступает на федеральных каналах РФ, откровенно признал, что в 2014 году по его приказу российские солдаты убивали мирных жителей Донбасса. Он рассказал о военных действиях в одном из сел, где люди были вынуждены прятаться в церкви, которую россияне расстреляли из танков.

"12 лет назад я как-то заехал в одну церковь на сопредельной территории. И подошел к священнику. Говорю: "Отец, как дела?" Да вот, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, пятая, десятая, туда-сюда. Я говорю: "Слушай, это сделал я". На меня смотрят такими глазами. Я говорю: "У меня по-другому не получилось. Мне нужно было спасти своих людей. Мы пытались зайти со стороны больницы, со стороны областной, не получилось. Пытались там вдруг с севера зайти тоже. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я тебя не прошу, чтобы там люди меня простили, еще что-то. Я просто хочу, чтобы ты людям донес правду на проповеди. Меня, если надо, Бог простит...", - заявил Гурулев.

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