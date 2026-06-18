Расстрелял семью во время эвакуации на Харьковщине: оккупанта приговорили к пожизненному заключению, - Офис генпрокурора. ВИДЕО

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы российского военнослужащего, который в марте 2022 года расстрелял гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате нападения погибли отец и его 9-летняя дочь, мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Самое суровое наказание

16 июня 2026 года суд признал виновным 23-летнего военнослужащего 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины, редакция от 24.10.2024), и назначил ему самое суровое наказание.

Прокуроры доказали в суде, что он точно осознавал гражданский статус людей, которые не представляли никакой угрозы.

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Что известно

Как отмечается, трагедия произошла 2 марта 2022 года вблизи села Дементьевка Харьковского района, которое на тот момент находилось под оккупацией. Семья из четырех человек пыталась эвакуироваться на собственном автомобиле, когда ее заметил российский военный из танка.



Без каких-либо оснований для применения оружия и осознавая, что перед ним гражданские лица, он открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. После первых выстрелов водитель потерял управление, автомобиль съехал с дороги, а впоследствии оккупант повторно обстрелял его - уже прицельно, после чего машина загорелась.

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Отец и ребенок погибли на месте. Мать и сын, несмотря на тяжелые ранения, смогли выбраться из горящей машины и были спасены местными жителями.



После обстрела военный подошел к раненым и заявил: "У меня приказ стрелять по всем", после чего покинул место преступления.

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