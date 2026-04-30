Российского военного будут судить за расстрел и поджог автомобиля под Бучей. ВИДЕО

Украинские правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении российского военнослужащего, который во время оккупации Бучи в 2022 году расстрелял гражданский автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального прокурора Руслана Кравченко в телеграм-канале.

По данным следствия, трагедия произошла на трассе Киев–Чоп вблизи Бучи — одном из немногих путей эвакуации для мирных жителей. Люди пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Житомира.

Расстрел без причины: что установило следствие

Следователи установили, что гражданский автомобиль двигался между селами Мила и Березовка. Российский военный видел, что в машине находятся мирные люди, однако открыл прицельный огонь.

По информации прокуратуры, по автомобилю выпустили не менее 63 пуль. После того как транспортное средство остановилось, военный подошел к раненому водителю и произвел несколько выстрелов в голову. Впоследствии автомобиль вместе с телом был подожжен.

"Ни одного боя. Ни одной угрозы. Только умышленное убийство мирного человека", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Доказательства и ответственность: дело передается в суд

Обвиняемым является механик-водитель танковой роты 212-го окружного учебного центра Восточного военного округа вооруженных сил РФ. Правоохранители собрали доказательную базу, которая включает перехваченные разговоры, где военный фактически признает преступление, а также показания очевидцев.

Генеральный прокурор подчеркнул, что установление каждого причастного к военным преступлениям требует значительного времени и ресурсов. По его словам, подобные дела формируют основу для привлечения России к ответственности на международном уровне.

Кравченко отметил, что эти материалы станут частью доказательной базы для будущего специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Украинская сторона уже систематически накапливает факты для дальнейшего правосудия.

