РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4863 посетителя онлайн
Новости Видео Военные преступления россиян
1 142 16

Российского военного будут судить за расстрел и поджог автомобиля под Бучей. ВИДЕО

Украинские правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении российского военнослужащего, который во время оккупации Бучи в 2022 году расстрелял гражданский автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального прокурора Руслана Кравченко в телеграм-канале.

По данным следствия, трагедия произошла на трассе Киев–Чоп вблизи Бучи — одном из немногих путей эвакуации для мирных жителей. Люди пытались выехать из зоны боевых действий в направлении Житомира.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Расстрел без причины: что установило следствие

Следователи установили, что гражданский автомобиль двигался между селами Мила и Березовка. Российский военный видел, что в машине находятся мирные люди, однако открыл прицельный огонь.

По информации прокуратуры, по автомобилю выпустили не менее 63 пуль. После того как транспортное средство остановилось, военный подошел к раненому водителю и произвел несколько выстрелов в голову. Впоследствии автомобиль вместе с телом был подожжен.

"Ни одного боя. Ни одной угрозы. Только умышленное убийство мирного человека", – подчеркнул Руслан Кравченко.

Доказательства и ответственность: дело передается в суд

Обвиняемым является механик-водитель танковой роты 212-го окружного учебного центра Восточного военного округа вооруженных сил РФ. Правоохранители собрали доказательную базу, которая включает перехваченные разговоры, где военный фактически признает преступление, а также показания очевидцев.

Генеральный прокурор подчеркнул, что установление каждого причастного к военным преступлениям требует значительного времени и ресурсов. По его словам, подобные дела формируют основу для привлечения России к ответственности на международном уровне.

Кравченко отметил, что эти материалы станут частью доказательной базы для будущего специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Украинская сторона уже систематически накапливает факты для дальнейшего правосудия.

Автор: 

армия РФ (22648) Киевская область (4594) расстрел (540) Буча (459) Кравченко Руслан (152) Генпрокурор (37) Бучанский район (144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Чому б не написати - як цього виродка зловили? Чому пику не показують і не називають хто воно і звідки?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:15 Ответить
+2
Потому, шо не поймали. Заочно. В таких случаях есть чему поучится у кидонов Моссада.
показать весь комментарий
30.04.2026 19:21 Ответить
+1
А його зловили?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
На відео якийсь тіпок в кайданках дає свідчення...
показать весь комментарий
30.04.2026 20:15 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 19:25 Ответить
Ну як і тебе...Не зловили ж...поки що

Миша ночами доносы писал

Всех соседей в селе за.пал….

Ночью шахед пролетал не спеша

Карма-штука доволі проста…

Немає у Міши ні рук,ні вужа..
показать весь комментарий
30.04.2026 19:47 Ответить
Довго ти не гавкав. Я вже було подумав що тебе санітари до інтернету не пустили. Чим ти їх там задовольняєш за послугу?
показать весь комментарий
30.04.2026 19:56 Ответить
Миша,ты меня ассоциируешь с собакой???Я же тебе писал Миша,что согласно материальной концепции,твои познания в данной теории,не мотивируют значениям парадоксальных эмоций и перспектив аугментальной имплантации в контексте парадигмы трансгуманизма и технологической сингулярности.Поэтому,заткнись и не теряй время...доносы сами себя не напишут... Кто там сегодня "провинился"..накажи Миша всех-стучи на всех-не ошибешься
показать весь комментарий
30.04.2026 20:23 Ответить
Ні, не з собакою. З розумовим інвалідом, якого санітари інколи відпускають з прив'язу та він починає вважати себе вільним псом.
показать весь комментарий
30.04.2026 20:28 Ответить
Миша,ну ты свинина...Хамишь не переставая.Селюк селюком...Если не бухой,так грубишь направо-налево..Сегодня не пятница.Ты бухать с четверга начал??Ох и додик...Звідкіля ти взявся??
показать весь комментарий
30.04.2026 20:32 Ответить
Ну ти й кацапюра. Спочатку якусь дурню мені пише, а потім ображається на відповідь. В тебе з розумінням причинно наслідкового звязку все нормально?
показать весь комментарий
30.04.2026 20:36 Ответить
От ти додік тупий...Да я на тебя вообще не обижаюсь...Это как на клоуна в цирке обижаться,потому что он смешной,или показал на тебя пальцем... А кацапюра причем?? Ты ж сам кацап.Под откровеньем пятничного самогона,ты признался как получал гражданство Украины приперевшись с кацапстана..Ты хоть скажи,когда к тебе болочка в миниюбке приходит,по пятницам,чи по выходным,что у тебя алкогольная амнезия вдобавок...чуча
показать весь комментарий
30.04.2026 20:41 Ответить
Шо кацап...нет у тебя слов против Кости Сапрыкина Правильно,иди пиши доносы...Как все кацапы.Завтра будешь бухать самогон и гонять чертей по пятницам,в субботу с похмелья злой как собака,зайдешь сюда,будешь опять тявкать на меня...додік
показать весь комментарий
30.04.2026 21:17 Ответить
На відео якийсь тіпок в кайданках дає свідчення...
показать весь комментарий
30.04.2026 20:18 Ответить
После этой войны,там каждый кацап будет в чем то замешан...И что самое печальное,большая часть их преступлений,им сойдет с рук...Пока там трибунал мутят в вялотекущем режиме,судить по факту будет некого...они все сдохнут естественным способом...или вот так вот...виртуальная реальность..
показать весь комментарий
30.04.2026 19:50 Ответить
https://nv.ua/amp/*******-prestupleniya-v-buche-v-rf-sovershili-pokushenie-na-generala-omurbekova-soobshchayut-rassledovateli-50604171.html В РФ совершили покушение на генерала, который командовал оккупантами, совершавшими военные преступления в Буче
показать весь комментарий
30.04.2026 21:22 Ответить
https://nv.ua/amp/podpolkovnik-omon-veniamin-mazzherin-likvidirovan-v-rossii-gur-pokazalo-video-podryva-avto-50556346.html ГУР ликвидировало в России подполковника ОМОНа, который причастен к зверствам в Буче
показать весь комментарий
30.04.2026 21:24 Ответить
 
 