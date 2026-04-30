1 227 16

Російського військового судитимуть за розстріл і підпал авто під Бучею. ВIДЕО

Українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, який під час окупації Бучі у 2022 році розстріляв цивільний автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерального прокурора Руслана Кравченка у телеграм-каналі.

За даними слідства, трагедія сталася на трасі Київ–Чоп поблизу Бучі — одному з небагатьох шляхів евакуації для мирних жителів. Люди намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Житомира.

Розстріл без причини: що встановило слідство

Слідчі встановили, що цивільний автомобіль рухався між селами Мила та Березівка. Російський військовий бачив, що в машині перебувають мирні люди, однак відкрив прицільний вогонь.

За інформацією прокуратури, по автівці випустили щонайменше 63 кулі. Після того як транспортний засіб зупинився, військовий підійшов до пораненого водія та здійснив кілька пострілів у голову. Згодом автомобіль разом із тілом було підпалено.

"Жодного бою. Жодної загрози. Лише умисне вбивство цивільної людини", – наголосив Руслан Кравченко.

Докази і відповідальність: справа переходить до суду

Обвинуваченим є механік-водій танкової роти 212-го окружного навчального центру Східного військового округу збройних сил рф. Правоохоронці зібрали доказову базу, яка включає перехоплені розмови, де військовий фактично визнає злочин, а також свідчення очевидців.

Генеральний прокурор підкреслив, що встановлення кожного причетного до воєнних злочинів потребує значного часу та ресурсів. За його словами, подібні справи формують основу для притягнення росії до відповідальності на міжнародному рівні.

Кравченко зазначив, що ці матеріали стануть частиною доказової бази для майбутнього спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Українська сторона вже системно накопичує факти для подальшого правосуддя.

Автор: 

армія рф Київська область розстріл Буча Кравченко Руслан Генпрокурор Бучанський район
+2
Чому б не написати - як цього виродка зловили? Чому пику не показують і не називають хто воно і звідки?
30.04.2026 19:15 Відповісти
+2
Потому, шо не поймали. Заочно. В таких случаях есть чему поучится у кидонов Моссада.
30.04.2026 19:21 Відповісти
+1
А його зловили?
30.04.2026 19:25 Відповісти
Чому б не написати - як цього виродка зловили? Чому пику не показують і не називають хто воно і звідки?
30.04.2026 19:15 Відповісти
Потому, шо не поймали. Заочно. В таких случаях есть чему поучится у кидонов Моссада.
30.04.2026 19:21 Відповісти
На відео якийсь тіпок в кайданках дає свідчення...
30.04.2026 20:15 Відповісти
А його зловили?
30.04.2026 19:25 Відповісти
Ну як і тебе...Не зловили ж...поки що

Миша ночами доносы писал

Всех соседей в селе за.пал….

Ночью шахед пролетал не спеша

Карма-штука доволі проста…

Немає у Міши ні рук,ні вужа..
30.04.2026 19:47 Відповісти
Довго ти не гавкав. Я вже було подумав що тебе санітари до інтернету не пустили. Чим ти їх там задовольняєш за послугу?
30.04.2026 19:56 Відповісти
Миша,ты меня ассоциируешь с собакой???Я же тебе писал Миша,что согласно материальной концепции,твои познания в данной теории,не мотивируют значениям парадоксальных эмоций и перспектив аугментальной имплантации в контексте парадигмы трансгуманизма и технологической сингулярности.Поэтому,заткнись и не теряй время...доносы сами себя не напишут... Кто там сегодня "провинился"..накажи Миша всех-стучи на всех-не ошибешься
30.04.2026 20:23 Відповісти
Ні, не з собакою. З розумовим інвалідом, якого санітари інколи відпускають з прив'язу та він починає вважати себе вільним псом.
30.04.2026 20:28 Відповісти
Миша,ну ты свинина...Хамишь не переставая.Селюк селюком...Если не бухой,так грубишь направо-налево..Сегодня не пятница.Ты бухать с четверга начал??Ох и додик...Звідкіля ти взявся??
30.04.2026 20:32 Відповісти
Ну ти й кацапюра. Спочатку якусь дурню мені пише, а потім ображається на відповідь. В тебе з розумінням причинно наслідкового звязку все нормально?
30.04.2026 20:36 Відповісти
От ти додік тупий...Да я на тебя вообще не обижаюсь...Это как на клоуна в цирке обижаться,потому что он смешной,или показал на тебя пальцем... А кацапюра причем?? Ты ж сам кацап.Под откровеньем пятничного самогона,ты признался как получал гражданство Украины приперевшись с кацапстана..Ты хоть скажи,когда к тебе болочка в миниюбке приходит,по пятницам,чи по выходным,что у тебя алкогольная амнезия вдобавок...чуча
30.04.2026 20:41 Відповісти
Шо кацап...нет у тебя слов против Кости Сапрыкина Правильно,иди пиши доносы...Как все кацапы.Завтра будешь бухать самогон и гонять чертей по пятницам,в субботу с похмелья злой как собака,зайдешь сюда,будешь опять тявкать на меня...додік
30.04.2026 21:17 Відповісти
На відео якийсь тіпок в кайданках дає свідчення...
30.04.2026 20:18 Відповісти
После этой войны,там каждый кацап будет в чем то замешан...И что самое печальное,большая часть их преступлений,им сойдет с рук...Пока там трибунал мутят в вялотекущем режиме,судить по факту будет некого...они все сдохнут естественным способом...или вот так вот...виртуальная реальность..
30.04.2026 19:50 Відповісти
https://nv.ua/amp/*******-prestupleniya-v-buche-v-rf-sovershili-pokushenie-na-generala-omurbekova-soobshchayut-rassledovateli-50604171.html В РФ совершили покушение на генерала, который командовал оккупантами, совершавшими военные преступления в Буче
30.04.2026 21:22 Відповісти
https://nv.ua/amp/podpolkovnik-omon-veniamin-mazzherin-likvidirovan-v-rossii-gur-pokazalo-video-podryva-avto-50556346.html ГУР ликвидировало в России подполковника ОМОНа, который причастен к зверствам в Буче
30.04.2026 21:24 Відповісти
 
 