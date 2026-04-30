Російського військового судитимуть за розстріл і підпал авто під Бучею. ВIДЕО

Українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо російського військовослужбовця, який під час окупації Бучі у 2022 році розстріляв цивільний автомобіль.

За даними слідства, трагедія сталася на трасі Київ–Чоп поблизу Бучі — одному з небагатьох шляхів евакуації для мирних жителів. Люди намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Житомира.

Розстріл без причини: що встановило слідство

Слідчі встановили, що цивільний автомобіль рухався між селами Мила та Березівка. Російський військовий бачив, що в машині перебувають мирні люди, однак відкрив прицільний вогонь.

За інформацією прокуратури, по автівці випустили щонайменше 63 кулі. Після того як транспортний засіб зупинився, військовий підійшов до пораненого водія та здійснив кілька пострілів у голову. Згодом автомобіль разом із тілом було підпалено.

"Жодного бою. Жодної загрози. Лише умисне вбивство цивільної людини", – наголосив Руслан Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське судно з краденим українським зерном залишило територіальні води Ізраїлю, - генпрокурор Кравченко

Докази і відповідальність: справа переходить до суду

Обвинуваченим є механік-водій танкової роти 212-го окружного навчального центру Східного військового округу збройних сил рф. Правоохоронці зібрали доказову базу, яка включає перехоплені розмови, де військовий фактично визнає злочин, а також свідчення очевидців.

Генеральний прокурор підкреслив, що встановлення кожного причетного до воєнних злочинів потребує значного часу та ресурсів. За його словами, подібні справи формують основу для притягнення росії до відповідальності на міжнародному рівні.

Кравченко зазначив, що ці матеріали стануть частиною доказової бази для майбутнього спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Українська сторона вже системно накопичує факти для подальшого правосуддя.

Раніше ми повідомляли, що СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які готують кримських юнаків до війни проти України.

Також читайте: Росіяни вбивають мирних: волонтер показав кадри обезголовлених тіл після атаки РФ на Херсонщині. ВIДЕО 18+