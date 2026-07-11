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Новини Негода на Харківщині
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Росіяни атакували Харків та Ізюм: відомо про 13 постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка

удар по Харкову

Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали ударів по Харкову та Ізюму в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Харкову

  • Так, зазначається, що окупанти атакували БпЛА Немишлянський район Харкова.

Через атаку відомо про вісьмох 8 постраждалих, вони зазнали вибухових поранень. Трьох постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості, їм допомагають лікарі. Решта травмованих після отримання медичної допомоги продовжать лікування амбулаторно.

Пошкоджено складське приміщення та 7 автомобілів.

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  • Пізніше росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.

Унаслідок удару постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови. Вона перебуває в лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

На місці влучання виникла пожежа. Підрозділи ДСНС усувають наслідки.

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Атака на Ізюм

Також армія РФ завдала удару по Ізюму.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, їм надається медична допомога.

  • Так, вибухових поранень зазнали 43-річний чоловік і 66-річна жінка. Вони шпиталізовані.
  • Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини.

Усім постраждалим надається медична допомога.

Пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці працюють усі екстрені служби.

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Автор: 

обстріл (35091) Харків (6206) Ізюм (369) Харківська область (2976) Ізюмський район (247) Харківський район (1006)
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