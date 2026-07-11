Росіяни атакували Харків та Ізюм: відомо про 13 постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка
Сьогодні, 11 липня, російські війська завдали ударів по Харкову та Ізюму в Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Харкову
- Так, зазначається, що окупанти атакували БпЛА Немишлянський район Харкова.
Через атаку відомо про вісьмох 8 постраждалих, вони зазнали вибухових поранень. Трьох постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості, їм допомагають лікарі. Решта травмованих після отримання медичної допомоги продовжать лікування амбулаторно.
Пошкоджено складське приміщення та 7 автомобілів.
- Пізніше росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.
Унаслідок удару постраждала 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови. Вона перебуває в лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.
На місці влучання виникла пожежа. Підрозділи ДСНС усувають наслідки.
Атака на Ізюм
Також армія РФ завдала удару по Ізюму.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих, їм надається медична допомога.
- Так, вибухових поранень зазнали 43-річний чоловік і 66-річна жінка. Вони шпиталізовані.
- Також гостру реакцію на стрес діагностували у 42-річної жінки та 19-річної дівчини.
Усім постраждалим надається медична допомога.
Пошкоджено багатоповерховий будинок. На місці працюють усі екстрені служби.
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