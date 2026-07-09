Ворожий БпЛА вдарив по торговельному об’єкту на Харківщині: троє постраждалих, пошкоджено магазини та поштове відділення. ФОТОрепортаж
Російські війська вдень 9 липня обстріляли середмістя Краснокутська у Харківській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Сьогодні вдень російські війська атакували ударним безпілотником будівлю торговельного об’єкта в селищі Краснокутськ Богодухівського району.
Унаслідок влучання виникла пожежа на площі 300 кв. м. Горіла будівля магазину. Також пошкоджено приміщення торговельних закладів та поштового відділення.
Крім того, повідомляється, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Наслідки удару
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