Російський FPV-дрон убив останню жительку прикордонного села на Харківщині, - ОВА

У Харківській області російський FPV-дрон смертельно поранив 57-річну жінку, яка була останньою жителькою прикордонного села Токарівка Друга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, атака сталася 8 липня після 18:00. Російський FPV-дрон вдарив по цивільній жінці, яка пішки йшла вздовж автодороги між Прудянкою та Цупівкою.

Постраждала дістала численні уламкові поранення. Її доставили до Дергачівської центральної лікарні, однак медики не змогли врятувати жінку – вона померла від отриманих травм.

"Загибла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване у 10-кілометровій прикордонній зоні", – повідомив Задоренко.

Очільник Дергачівської МВА також закликав жителів прикордонних старостинських округів евакуюватися, наголосивши, що це допоможе зберегти життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака російських БпЛА спричинила пожежу на підприємстві на Харківщині. ФОТОрепортаж