Российский FPV-дрон убил последнюю жительницу приграничного села на Харьковщине, - ОВА

В Харьковской области российский FPV-дрон смертельно ранил 57-летнюю женщину, которая была последней жительницей приграничного села Токаревка Вторая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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По его словам, атака произошла 8 июля после 18:00. Российский FPV-дрон поразил гражданскую женщину, которая пешком шла вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой.

Пострадавшая получила многочисленные осколочные ранения. Ее доставили в Дергачевскую центральную больницу, однако медики не смогли спасти женщину - она умерла от полученных травм.

"Погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне", - сообщил Задоренко.

Глава Дергачевской ГВА также призвал жителей приграничных старостинских округов эвакуироваться, подчеркнув, что это поможет сохранить жизнь.

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