Вражеский БПЛА нанес удар по торговому объекту на Харьковщине: трое пострадавших, повреждены магазины и почтовое отделение. ФОТОРЕПОРТАЖ

9 июля днём российские войска обстреляли центр города Краснокутска в Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Сегодня днем российские войска атаковали ударным беспилотником здание торгового объекта в поселке Краснокутск Богодуховского района.

Вследствие попадания возник пожар площадью 300 кв. м. Горело здание магазина. Также повреждены помещения торговых заведений и почтового отделения.

Кроме того, сообщается, что вследствие обстрела пострадали три человека.

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На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.

Последствия удара





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