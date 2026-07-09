Вражеский БПЛА нанес удар по торговому объекту на Харьковщине: трое пострадавших, повреждены магазины и почтовое отделение. ФОТОРЕПОРТАЖ
9 июля днём российские войска обстреляли центр города Краснокутска в Харьковской области, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сегодня днем российские войска атаковали ударным беспилотником здание торгового объекта в поселке Краснокутск Богодуховского района.
Вследствие попадания возник пожар площадью 300 кв. м. Горело здание магазина. Также повреждены помещения торговых заведений и почтового отделения.
Кроме того, сообщается, что вследствие обстрела пострадали три человека.
На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.
Последствия удара
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