Россияне обстреляли в Золочеве автомобиль: четверо пострадавших, в том числе 5-месячная девочка. ФОТО
9 июля российские войска нанесли удар по автомобилю с гражданскими лицами в Золочеве. Вследствие обстрела пострадали четыре человека, в том числе 5-месячная девочка.
Об этом сообщила Харьковская ГВА, передает Цензор.НЕТ.
Россияне обстреляли в Золочеве автомобиль с гражданскими лицами. Вследствие удара — четверо пострадавших, в том числе ребенок.
Пострадавшие
- Ранения получил 28-летний мужчина.
- Острую стрессовую реакцию получили женщины 67 и 25 лет, а также 5-месячная девочка.
- Всем оказывается медицинская помощь.
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