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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне обстреляли в Золочеве автомобиль: четверо пострадавших, в том числе 5-месячная девочка. ФОТО

золочів

9 июля российские войска нанесли удар по автомобилю с гражданскими лицами в Золочеве. Вследствие обстрела пострадали четыре человека, в том числе 5-месячная девочка.

Об этом сообщила Харьковская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

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Россияне обстреляли в Золочеве автомобиль с гражданскими лицами. Вследствие удара — четверо пострадавших, в том числе ребенок.

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Пострадавшие

  • Ранения получил 28-летний мужчина.
  • Острую стрессовую реакцию получили женщины 67 и 25 лет, а также 5-месячная девочка.
  • Всем оказывается медицинская помощь.

Нападение на автомобиль в Золочеве

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авто (4237) Харьковская область (2905) Богодуховский район (193) Золочев (65)
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