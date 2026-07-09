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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни обстріляли в Золочеві автомобіль: четверо постраждалих, зокрема 5-місячна дівчинка. ФОТО

золочів

9 липня російські війська завдали удару по автомобілю з цивільними у Золочеві. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких 5-місячна дівчинка.

Про це повідомила Харківська МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Росіяни обстріляли в Золочеві автомобіль із цивільними людьми. Внаслідок удару — четверо постраждалих, зокрема дитина.

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Постраждалі

  • Поранень зазнав 28-річний чоловік.
  • Гостру реакцію на стрес отримали жінки 67 і 25 років та 5-місячна дівчинка.
  • Усім надається медична допомога.

Атака авто у Золочеві

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авто (6630) Харківська область (2964) Богодухівський район (191) Золочів (66)
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