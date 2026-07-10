Рашисти вдарили FPV-дроном по авто на Харківщині: загинули двоє чоловіків. ФОТО

Російські загарбники вбили дроном двох чоловіків у Харківській області.

Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"10 липня близько 08:00 російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю Toyota RAV4, який рухався у селі Слатине Харківського району.



Внаслідок влучання загинули двоє цивільних чоловіків — водій та пасажир", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківщини, внаслідок чого загинула людина. Постраждали 7 осіб.

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