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Рашисти вдарили FPV-дроном по авто на Харківщині: загинули двоє чоловіків. ФОТО
Російські загарбники вбили дроном двох чоловіків у Харківській області.
Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"10 липня близько 08:00 російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю Toyota RAV4, який рухався у селі Слатине Харківського району.
Внаслідок влучання загинули двоє цивільних чоловіків — водій та пасажир", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківщини, внаслідок чого загинула людина. Постраждали 7 осіб.
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