Доба на Харківщині: росіяни вбили людину, 7 постраждалих. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківщини, внаслідок чого загинула людина. Постраждали 7 осіб.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вранці загарбники атакували село Мала Данилівка Харківського району, попередньо БпЛА типу "Герань-3". Пошкоджено житлові будинки. Чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес.

"9 липня близько 22:45 російський ударний безпілотник, попередньо типу "Герань-3", влучив у житловий сектор м. Валки Богодухівського району. Внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. 23-річна мешканка дістала поранення, 27-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес", - йдеться в повідомленні.

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Також вчора окупанти вдарили FPV-дроном на оптоволокні по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова.

Виникла пожежа, пошкоджено паливороздавальну колонку та навіс АЗС. Постраждалих немає.

"Близько 16:30 ворожий БпЛА, попередньо типу "Герань-2", влучив у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Внаслідок атаки виникла пожежа у магазині, також пошкоджено сусідні торговельні об’єкти. Постраждали троє людей", - додали у прокуратурі.

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