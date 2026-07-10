РФ майже 10 разів атакувала Дніпропетровщину дронами: є поранений, пошкоджено АЗС. ФОТО

Росіяни майже 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Поранення дістав житель Нікопольщини, пошкоджено підприємство, АЗС, будинки та автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

Окупанти били дронами по Марганецькій та Покровській сільській громадах. Пошкоджене підприємство. Постраждав чоловік 36 років.

Самарівський район

Внаслідок атаки БпЛА у Піщанській громаді горіла АЗС.

Павлоградський район

У Павлограді через атаку БпЛА пошкоджені 2 приватні оселі, горіла автівка.

У Межиріцькій громаді сталася пожежа на АЗС.

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