РФ почти 10 раз атаковала Днепропетровскую область дронами: есть раненый, повреждена АЗС. ФОТО
Россияне почти 10 раз наносили удары беспилотниками по Днепропетровской области. Ранение получил житель Никопольского района, повреждены предприятие, АЗС, дома и автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
Оккупанты наносили удары дронами по Марганецкой и Покровской сельским громадам. Повреждено предприятие. Пострадал мужчина 36 лет.
Самаровский район
В результате атаки БПЛА в Песчанской громадегорела АЗС.
Павлоградский район
В Павлограде в результате атаки БПЛА повреждены 2 частных дома, горел автомобиль.
В Межирицкой громаде произошел пожар на АЗС.
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