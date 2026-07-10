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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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РФ почти 10 раз атаковала Днепропетровскую область дронами: есть раненый, повреждена АЗС. ФОТО

Россияне почти 10 раз наносили удары беспилотниками по Днепропетровской области. Ранение получил житель Никопольского района, повреждены предприятие, АЗС, дома и автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

Оккупанты наносили удары дронами по Марганецкой и Покровской сельским громадам. Повреждено предприятие. Пострадал мужчина 36 лет.

Самаровский район

В результате атаки БПЛА в Песчанской громадегорела АЗС.

Павлоградский район 

В Павлограде в результате атаки БПЛА повреждены 2 частных дома, горел автомобиль.

В Межирицкой громаде произошел пожар на АЗС.

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В результате атак БПЛА в Днепропетровской области пострадал человек, повреждена АЗС
В результате атак БПЛА в Днепропетровской области пострадал человек, повреждена АЗС
В результате атак БПЛА в Днепропетровской области пострадал человек, повреждена АЗС

Автор: 

обстрел (33694) Павлоград (238) Днепропетровская область (5410) Никопольский район (830) Самарский район (36) Павлоградский район (169)
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