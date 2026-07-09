Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровщину: ранен мужчина, повреждены дома и школа. ФОТОрепортаж

Российские войска наносили удары по Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому районам. Пострадал мужчина, повреждены жилые дома, школа, хозяйственные постройки и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

В Червоногригоровской громаде пострадал 52-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Оккупанты также обстреливали из артиллерии и с помощью беспилотников райцентр, Покровскую сельскую и Марганецкую громады.

Повреждены 5 многоквартирных и 6 частных домов, школа искусств, предприятие, солнечные панели, линии электропередачи и газопроводы.

Синельниковский район

В результате вчерашнего удара КАБами в Николаевской громаде повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, линия электропередачи.

Днепровский район

В результате атаки БПЛА в Солонянской громаде повреждена АЗС.

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