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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровщину: ранен мужчина, повреждены дома и школа. ФОТОрепортаж

Российские войска наносили удары по Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому районам. Пострадал мужчина, повреждены жилые дома, школа, хозяйственные постройки и автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район 

В Червоногригоровской громаде пострадал 52-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Оккупанты также обстреливали из артиллерии и с помощью беспилотников райцентр, Покровскую сельскую и Марганецкую громады.

Повреждены 5 многоквартирных и 6 частных домов, школа искусств, предприятие, солнечные панели, линии электропередачи и газопроводы.

Синельниковский район

В результате вчерашнего удара КАБами в Николаевской громаде повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, линия электропередачи.

Днепровский район

В результате атаки БПЛА в Солонянской громаде повреждена АЗС.

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Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.

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обстрел (33676) Днепропетровская область (5409) Днепровский район (443) Никопольский район (829) Синельниковский район (584)
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