Россия почти 20 раз атаковала Днепропетровщину: ранен мужчина, повреждены дома и школа. ФОТОрепортаж
Российские войска наносили удары по Никопольскому, Синельниковскому и Днепровскому районам. Пострадал мужчина, повреждены жилые дома, школа, хозяйственные постройки и автомобили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Червоногригоровской громаде пострадал 52-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
Оккупанты также обстреливали из артиллерии и с помощью беспилотников райцентр, Покровскую сельскую и Марганецкую громады.
Повреждены 5 многоквартирных и 6 частных домов, школа искусств, предприятие, солнечные панели, линии электропередачи и газопроводы.
Синельниковский район
В результате вчерашнего удара КАБами в Николаевской громаде повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомобиль, линия электропередачи.
Днепровский район
В результате атаки БПЛА в Солонянской громаде повреждена АЗС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль