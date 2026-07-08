Россияне почти 30 раз нанесли удары по Днепропетровщине: четверо раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 8 июля российские войска почти 30 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
В Днепровском районе противник наносил удары по Слобожанской и Николаевской громадам.
Вследствие российских атак были повреждены логистическое и сельскохозяйственное предприятия. Пострадал 35-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.
Вследствие российских ударов повреждены гимназия, амбулатория, административное здание, многоквартирный дом, частные дома, автомобили.
Ранения получили 55-летний мужчина и 59-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне наносили удары по Николаевской громаде.
Уточненная информация
В частности, по уточненной информации, вследствие утренней атаки в Павлограде пострадала 69-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Последствия атак
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