Россияне почти 30 раз нанесли удары по Днепропетровщине: четверо раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 8 июля российские войска почти 30 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Днепровский район

В Днепровском районе противник наносил удары по Слобожанской и Николаевской громадам.

Вследствие российских атак были повреждены логистическое и сельскохозяйственное предприятия. Пострадал 35-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская громады.

Вследствие российских ударов повреждены гимназия, амбулатория, административное здание, многоквартирный дом, частные дома, автомобили.

Ранения получили 55-летний мужчина и 59-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне наносили удары по Николаевской громаде.

Уточненная информация

В частности, по уточненной информации, вследствие утренней атаки в Павлограде пострадала 69-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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Последствия атак







