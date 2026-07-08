Росіяни майже 30 разів вдарили по Дніпропетровщині: четверо поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 8 липня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпровський район

У Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській та Миколаївській громадах.

Через російські атаки понівечені логістичне та сількосподарське підприємства. Постраждав 35-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська громади.

Унаслідок російських ударів пошкоджені гімназія, амбулаторія, адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автомобілі.

Поранень дістали 55-річний чоловік та 59-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

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Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни били по Миколаївській громаді.

Уточнена інформація

Так, за уточненою інформацією, через ранкову атаку в Павлограді постраждала жінка 69 років. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

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Наслідки атак







