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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ніч на Дніпропетровщині: під ударами РФ 5 районів, пошкоджено підприємства, АЗС, горіли поля з пшеницею. ФОТОрепортаж

Минулої ночі війська РФ понад 20 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли області

Як зазначається, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Мозолевська, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені сільськогосподарські підприємства, АЗС та автівки. Постраждали четверо людей. 42-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 51 року та жінки 40 і 52 років лікуватимуться амбулаторно.

У Павлограді виникла пожежа. Понівечена транспортна інфраструктура.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району та Апостолівській громаді Криворізького району горіли поля з пшеницею.

Також читайте: РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: 10 поранених. ФОТОрепортаж

Поцілили росіяни і по Петропавлівській громаді на Синельниківщині.

Наслідки

обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини
обстріл Дніпропетровщини

Також читайте: Росія знову цілеспрямовано атакувала рятувальників під час роботи на Донеччині та Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (35018) Павлоград (214) Нікополь (1580) Дніпропетровська область (5226) Нікопольський район (830) Павлоградський район (168) Синельниківський район (584)
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