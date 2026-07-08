Ночь в Днепропетровской области: под ударами РФ оказались 5 районов, повреждены предприятия, АЗС, горели поля с пшеницей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прошлой ночью войска РФ более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрелы области
Как отмечается, в Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Мозолевская, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Повреждены сельскохозяйственные предприятия, АЗС и автомобили. Пострадали четыре человека. 42-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина 51 года и женщины 40 и 52 лет будут лечиться амбулаторно.
В Павлограде возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура.
В Пятихатской громаде Каменского района и Апостоловской громаде Криворожского района горели поля с пшеницей.
Россияне нанесли удар и по Петропавловской громаде в Синельниковском районе.
Последствия
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