Росіяни вдарили по приміщенню логістичної компанії на Дніпропетровщині
Російські війська атакували логістичну компанію на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Завдав удару по приміщенню логістичної компанії.
Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
У ніч на 8 липня російські окупанти атакували 5 районів Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено підприємства, АЗС, а також горіли поля з пшеницею.
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