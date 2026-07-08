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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни вдарили по приміщенню логістичної компанії на Дніпропетровщині

Логістична компанія під ударом на Дніпропетровщині

Російські війська атакували логістичну компанію на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Завдав удару по приміщенню логістичної компанії.

Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

У ніч на 8 липня російські окупанти атакували 5 районів Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено підприємства, АЗС, а також горіли поля з пшеницею.

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обстріл (35018) Дніпропетровська область (5226) Дніпровський район (451)
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