Россияне нанесли удар по зданию логистической компании в Днепропетровской области

Российские войска атаковали логистическую компанию в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Нанес удар по зданию логистической компании.



Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

В ночь на 8 июля российские оккупанты атаковали 5 районов Днепропетровской области, в результате чего были повреждены предприятия, АЗС, а также горели поля с пшеницей.

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