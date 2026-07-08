Россияне нанесли удар по зданию логистической компании в Днепропетровской области
Российские войска атаковали логистическую компанию в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Нанес удар по зданию логистической компании.
Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В ночь на 8 июля российские оккупанты атаковали 5 районов Днепропетровской области, в результате чего были повреждены предприятия, АЗС, а также горели поля с пшеницей.
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