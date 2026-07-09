Росія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та школу. ФОТОрепортаж

Російські війська били по Нікопольському, Синельниківському та Дніпровському районах. Постраждав чоловік, пошкоджено житлові будинки, школу, господарські споруди та автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

У Червоногригорівській громаді постраждав 52-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

Окупанти також били артилерією та безпілотниками по райцентру, Покровській сільській та Марганецькій громадах.

Пошкоджені 5 багатоквартирних та 6 приватних будинків, школа мистецтв, підприємство, сонячні панелі, лінії електропередачі та газогони.

Синельниківський район

Через вчорашній удар КАБами у Миколаївській громаді пошкоджені 7 приватних осель, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередачі.

Дніпровський район

Внаслідок атаки БпЛА у Солонянській громаді пошкоджена АЗС.

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