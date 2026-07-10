РФ випустила 137 БпЛА по Україні: ППО знешкодила 114 цілей. ІНФОГРАФІКА

Росіяни в ніч на 10 липня випустили по Україні 137 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог бив ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Ворожа атака триває, у повітряному просторі України декілька ворожих БпЛА.

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