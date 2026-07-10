Доба на Запоріжжі: РФ завдала понад тисячу ударів, є загиблий та 12 поранених
Упродовж доби війська РФ атакували 49 населених пунктів Запорізької області 1038 разів. Загинула одна людина, ще 12 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Авіаудари та атаки БпЛА
Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Комишувасі, Зарічному, Михайло-Лукашевому, Веселянці, Сергіївці, Ясній Поляні, Благодатному, Юрківці, Зорівці, Оріхову, Свободі, Червоній Криниці, Любицькому, Шевченківському, Данилівці, Сонячному та Долинці.
714 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Михайло-Лукашеве, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Тернувате, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку, Нове Запоріжжя, Гірке, Верхню Терсу та Різдвянку.
Обстріли з РСЗВ та артилерії
Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Малій Токмачці.
302 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.
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