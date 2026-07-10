Сутки в Запорожье: РФ нанесла более тысячи ударов, есть погибший и 12 раненых

За сутки войска РФ 1038 раз обстреляли 49 населенных пунктов Запорожской области. Погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 21 авиационный удар по Камышевахе, Заречному, Михаило-Лукашево, Веселянке, Сергеевке, Ясной Поляне, Благодатном, Юрковке, Зоровке, Орехове, Свободе, Червоной Кринице, Любицком, Шевченковском, Даниловке, Солнечном и Долинке.

714 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Михаило-Лукашево, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализнычное, Терноватое, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Доброполье, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Рыбное, Новоселовку, Воздвижковку, Варваровку, Прилуки, Преображенку, Новое Запорожье, Горькое, Верхнюю Терсу и Рождественку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Малой Токмачке.

302 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Святопетровку, Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинку, Прилуки и Рыбное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Запорожье: ранена женщина