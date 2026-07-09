Россияне атаковали Запорожье: ранена женщина
Вечером 9 июля российские войска атаковали Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет Цензор.НЕТ.
"Пострадала женщина, повреждены частные дома — враг атаковал Запорожье с помощью БПЛА. Пострадавшей оказывается медицинская помощь", — добавил Федоров.
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Днем 9 июля оккупанты атаковали АЗС в Запорожье. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
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