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Новости Обстрелы Запорожья
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Россияне атаковали Запорожье: ранена женщина

Атака на Запорожье

Вечером 9 июля российские войска атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет Цензор.НЕТ.

"Пострадала женщина, повреждены частные дома — враг атаковал Запорожье с помощью БПЛА. Пострадавшей оказывается медицинская помощь", — добавил Федоров.

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Ранее сообщалось

Днем 9 июля оккупанты атаковали АЗС в Запорожье. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Запорожье (3014) Запорожская область (4567) атака (1728) Запорожский район (688)
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