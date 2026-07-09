Пострадали 5 человек: ГСЧС показала последствия российского удара по АЗС в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие удара российского беспилотника по АЗС в Запорожье пострадали пять человек. Травмы получили три женщины и два мужчины.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС, цитирует Цензор.НЕТ.
Удар по АЗС и последствия пожара
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"На месте происшествия загорелись топливораздаточные колонки и легковой автомобиль. Кроме того, частично разрушена конструкция навеса и повреждено остекление здания", — сообщили в ГСЧС.
Удар вызвал пожар на территории автозаправочной станции. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
Работа спасателей и уточнение данных
В ГСЧС отметили, что на месте происшествия работали все экстренные службы города.
Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о российской атаке на АЗС города.
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