Пострадали 5 человек: ГСЧС показала последствия российского удара по АЗС в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие удара российского беспилотника по АЗС в Запорожье пострадали пять человек. Травмы получили три женщины и два мужчины.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, цитирует Цензор.НЕТ.

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Удар по АЗС и последствия пожара

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"На месте происшествия загорелись топливораздаточные колонки и легковой автомобиль. Кроме того, частично разрушена конструкция навеса и повреждено остекление здания", — сообщили в ГСЧС.

Удар вызвал пожар на территории автозаправочной станции. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

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Работа спасателей и уточнение данных

В ГСЧС отметили, что на месте происшествия работали все экстренные службы города.

Ранее начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о российской атаке на АЗС города.

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