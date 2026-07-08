Оккупанты нанесли удар беспилотником по АЗС в Краматорске. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 июля днём российские войска совершили очередную атаку на Донецкую область и поразили объект гражданской инфраструктуры.

Об этом в Facebookсообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеский дрон попал в АЗС

На заправке вспыхнул пожар. На место происшествия сразу же выехали сотрудники экстренных служб города для тушения огня. Спасатели оперативно прибыли на территорию АЗС и полностью ликвидировали возгорание.

В ведомстве официально сообщили о последствиях происшествия:

"Российские войска не прекращают атаковать гражданскую инфраструктуру Донецкой области. Сегодня российский FPV-дрон в очередной раз нанес удар по одной из автозаправочных станций Краматорска", — добавили спасатели.

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Вовремя остановили распространение огня

Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников пожарной бригады удалось избежать серьезной катастрофы. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогли вовремя остановить огонь и не позволили ему распространиться на другие сооружения и резервуары заправки.

По информации спасательной службы, погибших и пострадавших вследствие этого инцидента на автозаправочной станции нет.

Ранее сообщалось, что Россия усилила удары КАБами по Сумам: с начала июля уже 16 атак.

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