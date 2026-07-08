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Новини Фото Атаки дронів на АЗС
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Окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Краматорську. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 8 липня здійснили чергову атаку на Донеччину і поцілили у об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це у Фейсбуці повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожий дрон влучив у АЗС

На заправці спалахнула пожежа. На місце події одразу вирушили працівники екстрених служб міста для боротьби з вогнем. Рятувальники оперативно прибули на територію АЗС та повністю ліквідували це загоряння.

У відомстві офіційно повідомили про наслідки події:

"Російські війська не припиняють атакувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні російський FPV-дрон вкотре завдав удару по одній із автозаправних станцій Краматорська", - додали надзвичайники.

Атака на АЗС Краматорська

Атака на АЗС Краматорська

Атака на АЗС Краматорська

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Вчасно зупинили поширення вогню

Завдяки професійним та швидким діям працівників пожежної бригади вдалося уникнути серйозної катастрофи. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій змогли вчасно зупинити вогонь та не дозволили йому поширитися на інші споруди та резервуари заправки.

 За інформацією від рятувальної служби, загиблих і постраждалих внаслідок цього інциденту на автозаправній станції немає.

  • Раніше повідомлялося, що Росія посилила удари КАБами по Сумах: від початку липня вже 16 атак.

Також читайте: "По АЗС били, б’ють і будуть бути": Російські атаки пов’язані з паливною кризою в самій РФ

Автор: 

АЗС (2013) Краматорськ (951) атака (1786) Донецька область (11467) дрони (8653) Краматорський район (1329)
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