Окупанти вдарили безпілотником по АЗС у Краматорську. ФОТОрепортаж

Російські війська вдень 8 липня здійснили чергову атаку на Донеччину і поцілили у об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це у Фейсбуці повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожий дрон влучив у АЗС

На заправці спалахнула пожежа. На місце події одразу вирушили працівники екстрених служб міста для боротьби з вогнем. Рятувальники оперативно прибули на територію АЗС та повністю ліквідували це загоряння.

У відомстві офіційно повідомили про наслідки події:

"Російські війська не припиняють атакувати цивільну інфраструктуру Донеччини. Сьогодні російський FPV-дрон вкотре завдав удару по одній із автозаправних станцій Краматорська", - додали надзвичайники.

Також читайте: У Києві внаслідок атаки РФ знищено склад Philip Morris

Вчасно зупинили поширення вогню

Завдяки професійним та швидким діям працівників пожежної бригади вдалося уникнути серйозної катастрофи. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій змогли вчасно зупинити вогонь та не дозволили йому поширитися на інші споруди та резервуари заправки.

За інформацією від рятувальної служби, загиблих і постраждалих внаслідок цього інциденту на автозаправній станції немає.

Раніше повідомлялося, що Росія посилила удари КАБами по Сумах: від початку липня вже 16 атак.

Також читайте: "По АЗС били, б’ють і будуть бути": Російські атаки пов’язані з паливною кризою в самій РФ