Оккупанты атаковали АЗС в Запорожье: один человек погиб и трое ранены, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 9 июля, армия РФ нанесла удар по АЗС в Запорожье, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар беспилотником по АЗС в областном центре. Российский БПЛА вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс.

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Жертвы удара

Сообщается, что ранены как минимум три человека.

Известно также об одном погибшем.

На месте работают экстренные службы.

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Последствия атаки





