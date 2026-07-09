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Новости Фото Обстрелы Запорожья Атаки дронов на АЗС
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Оккупанты атаковали АЗС в Запорожье: один человек погиб и трое ранены, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 9 июля, армия РФ нанесла удар по АЗС в Запорожье, вследствие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, россияне нанесли удар беспилотником по АЗС в областном центре. Российский БПЛА вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс.

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Жертвы удара

  • Сообщается, что ранены как минимум три человека.
  • Известно также об одном погибшем.

На месте работают экстренные службы.

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Последствия атаки

РФ атаковала АЗС в Запорожье
РФ атаковала АЗС в Запорожье
РФ атаковала АЗС в Запорожье

Автор: 

АЗС (468) Запорожье (3014) обстрел (33694) Запорожская область (4565) Запорожский район (688)
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