Оккупанты атаковали АЗС в Запорожье: один человек погиб и трое ранены, вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 9 июля, армия РФ нанесла удар по АЗС в Запорожье, вследствие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, россияне нанесли удар беспилотником по АЗС в областном центре. Российский БПЛА вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс.
Жертвы удара
- Сообщается, что ранены как минимум три человека.
- Известно также об одном погибшем.
На месте работают экстренные службы.
Последствия атаки
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