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Новини Фото Обстріли Запоріжжя Атаки дронів на АЗС
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Окупанти атакували АЗС у Запоріжжі: одна людина загинула і три - поранені, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, армія РФ завдала удару по АЗС у Запоріжжі, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни вдарили безпілотником по АЗС у обласному центрі. Російський БпЛА спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс.

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Жертви удару

  • Повідомляється, що поранені щонайменше троє людей.
  • Відомо також про одного загиблого.

На місці працюють екстрені служби.

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Наслідки атаки

РФ атакувала АЗС у Запоріжжі
РФ атакувала АЗС у Запоріжжі
РФ атакувала АЗС у Запоріжжі

Автор: 

АЗС (2016) Запоріжжя (2662) обстріл (35056) Запорізька область (5092) Запорізький район (697)
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