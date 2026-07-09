Окупанти атакували АЗС у Запоріжжі: одна людина загинула і три - поранені, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, армія РФ завдала удару по АЗС у Запоріжжі, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, росіяни вдарили безпілотником по АЗС у обласному центрі. Російський БпЛА спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс.

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Жертви удару

Повідомляється, що поранені щонайменше троє людей.

Відомо також про одного загиблого.

На місці працюють екстрені служби.

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Наслідки атаки





