Окупанти атакували АЗС у Запоріжжі: одна людина загинула і три - поранені, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 липня, армія РФ завдала удару по АЗС у Запоріжжі, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, росіяни вдарили безпілотником по АЗС у обласному центрі. Російський БпЛА спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс.
Жертви удару
- Повідомляється, що поранені щонайменше троє людей.
- Відомо також про одного загиблого.
На місці працюють екстрені служби.
Наслідки атаки
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