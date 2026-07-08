Російський дрон ударив по будинку в Запоріжжі: загорівся будинок, постраждали двоє людей

У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника постраждали двоє людей, сталася пожежа в житловому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Запорізькій області в Телеграмі.

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Удар БПЛА і поранені

У ДСНС зазначили, що ввечері 8 липня російські війська атакували місто безпілотником.

"Ввечері 8 липня російські війська завдали удару БПЛА по місту", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, травми дістали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється.

Пожежа у багатоповерхівці

Унаслідок удару загорілася покрівля багатоповерхового будинку.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти безпілотниками атакували Запоріжжя та Запорізький район. Троє поранених, зокрема дитина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ввечері 8 липня, - Повітряні сили