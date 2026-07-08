Російський дрон ударив по будинку в Запоріжжі: загорівся будинок, постраждали двоє людей
У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника постраждали двоє людей, сталася пожежа в житловому будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Запорізькій області в Телеграмі.
Удар БПЛА і поранені
У ДСНС зазначили, що ввечері 8 липня російські війська атакували місто безпілотником.
"Ввечері 8 липня російські війська завдали удару БПЛА по місту", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, травми дістали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Кількість постраждалих уточнюється.
Пожежа у багатоповерхівці
Унаслідок удару загорілася покрівля багатоповерхового будинку.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Раніше повідомлялося, що сьогодні окупанти безпілотниками атакували Запоріжжя та Запорізький район. Троє поранених, зокрема дитина.
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