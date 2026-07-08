Окупанти атакували Запоріжжя і район: троє поранених, зокрема дитина. ФОТО (оновлено)
Російські війська безпілотниками атакували Запоріжжя та Запорізький район, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Біленькому
Як зазначається, через влучання дрона у Біленькому пошкоджений будинок та поранена 75-річна жінка.
Атаки на Запоріжжя
Крім того, ворожий дрон у Запоріжжі спричинив пожежу у дворі багатоповерхівки. Травмований 12-річний хлопчик.
Повідомляється, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Пізніше росіяни вчергове атакували обласний центр.
Унаслідок ворожого удару горить дах будинку.
Згодом стало відомо, що під час цієї атаки поранено 70-річного чоловіка. Йому надається уся необхідна медична допомога.
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