Окупанти атакували Запоріжжя і район: троє поранених, зокрема дитина. ФОТО (оновлено)

Російські війська безпілотниками атакували Запоріжжя та Запорізький район, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по Біленькому

Як зазначається, через влучання дрона у Біленькому пошкоджений будинок та поранена 75-річна жінка.

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Атаки на Запоріжжя

Крім того, ворожий дрон у Запоріжжі спричинив пожежу у дворі багатоповерхівки. Травмований 12-річний хлопчик.

Повідомляється, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Пізніше росіяни вчергове атакували обласний центр.

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Унаслідок ворожого удару горить дах будинку.

Згодом стало відомо, що під час цієї атаки поранено 70-річного чоловіка. Йому надається уся необхідна медична допомога.