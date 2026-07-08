Встановили понад 70 тисяч квадратних метрів антидронового захисту у Запоріжжі, - ОВА. ФОТО
У Запоріжжі вже змонтували понад 70 тисяч квадратних метрів спеціального покриття для захисту міста від російських безпілотників. Роботи зі встановлення антидронових сіток тривають.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, загальна площа вже встановленого покриття, яке має захищати від ворожих дронів, перевищує 70 тисяч квадратних метрів.
Також повідомляється, що комплексні роботи зі встановлення захисних сіток уже повністю завершили на п'яти ключових локаціях Запоріжжя.
Монтаж спеціального антидронового захисту на території міста продовжується у безперервному режимі.
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