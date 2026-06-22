Антидроновим захистом в Україні вже прикрили майже 900 кілометрів доріг, - Свириденко
У прифронтових областях України від початку 2026 року облаштували понад 887 кілометрів антидронового захисту вздовж доріг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Найбільше захисту облаштували на Херсонщині
За словами Свириденко, особливу увагу приділяють безпеці логістики у регіонах, які регулярно зазнають атак російських безпілотників.
У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах вже встановили понад 207 кілометрів антидронового захисту.
Йдеться про найбільш небезпечні ділянки доріг між громадами області та маршрути в самому Херсоні.
Роботи тривають
Як зазначила глава уряду, роботи фінансуються за рахунок державного та обласного бюджетів.
Крім того, протягом травня та червня у районах, наближених до лінії фронту, відновили понад 198 кілометрів автомобільних доріг.
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