Антидроновим захистом в Україні вже прикрили майже 900 кілометрів доріг, - Свириденко

У прифронтових областях України від початку 2026 року облаштували понад 887 кілометрів антидронового захисту вздовж доріг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

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Найбільше захисту облаштували на Херсонщині

За словами Свириденко, особливу увагу приділяють безпеці логістики у регіонах, які регулярно зазнають атак російських безпілотників.

У Херсонській області на стратегічно важливих маршрутах вже встановили понад 207 кілометрів антидронового захисту.

Йдеться про найбільш небезпечні ділянки доріг між громадами області та маршрути в самому Херсоні.

Роботи тривають

Як зазначила глава уряду, роботи фінансуються за рахунок державного та обласного бюджетів.

Крім того, протягом травня та червня у районах, наближених до лінії фронту, відновили понад 198 кілометрів автомобільних доріг.

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