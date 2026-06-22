Після удару по АЗС у Запоріжжі почали захищати заправки від російських дронів, - ОВА

У Запоріжжі розпочали реалізацію проєкту із захисту автозаправних станцій від атак російських безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Для АЗС розробили типовий проєкт захисту

За словами Федорова, вже підготовлено типовий проєкт захисних конструкцій для автозаправних станцій у прифронтових населених пунктах.

Наразі обласна влада проводить комунікацію з власниками всіх заправок, щоб якомога швидше впровадити необхідні заходи безпеки.

"Уже опрацьовано типовий проєкт захисту АЗС у прифронтових населених пунктах та розпочато комунікацію з власниками всіх заправок, щоб якомога швидше реалізувати необхідні заходи безпеки", – сказав Федоров.

Захист уже допоміг уникнути жертв

Начальник ОВА нагадав, що напередодні російський дрон влучив в одну з автозаправних станцій Запоріжжя.

За його словами, завдяки встановленим раніше захисним конструкціям вдалося уникнути загибелі та поранень серед персоналу.

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