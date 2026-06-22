Після удару по АЗС у Запоріжжі почали захищати заправки від російських дронів, - ОВА
У Запоріжжі розпочали реалізацію проєкту із захисту автозаправних станцій від атак російських безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Для АЗС розробили типовий проєкт захисту
За словами Федорова, вже підготовлено типовий проєкт захисних конструкцій для автозаправних станцій у прифронтових населених пунктах.
Наразі обласна влада проводить комунікацію з власниками всіх заправок, щоб якомога швидше впровадити необхідні заходи безпеки.
"Уже опрацьовано типовий проєкт захисту АЗС у прифронтових населених пунктах та розпочато комунікацію з власниками всіх заправок, щоб якомога швидше реалізувати необхідні заходи безпеки", – сказав Федоров.
Захист уже допоміг уникнути жертв
Начальник ОВА нагадав, що напередодні російський дрон влучив в одну з автозаправних станцій Запоріжжя.
За його словами, завдяки встановленим раніше захисним конструкціям вдалося уникнути загибелі та поранень серед персоналу.
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