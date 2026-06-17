Автобуси в прифронтових громадах Запоріжжя обладнають системами РЕБ і детекторами дронів, - ОВА
У Запорізькій області посилюють захист пасажирських перевезень, зокрема обладнають автобуси засобами спостереження, системами РЕБ та детекторами дронів.
Про це розповів голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після атаки ворога поблизу зупинки в Балабиному було проведено виїзну нараду в Кушугумській громаді за участі військових, поліції, ДСНС та керівництва області.
Безпека громадського транспорту
Окрему увагу було приділено безпеці громадського транспорту.
Федоров зауважив, що для багатьох жителів Кушугумської громади автобусне сполучення із Запоріжжям є життєво необхідним.
"Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та транспорт, намагаючись посіяти страх серед людей. Тому посилюємо захист пасажирських перевезень: оснащуємо автобуси засобами спостереження, системами радіоелектронної боротьби та детекторами дронів", - повідомив голова ОВА.
Він наголосив, що робиться усе можливе, щоб зменшити ризики для людей та забезпечити безперервну роботу важливих маршрутів у прифронтових громадах.
Інші питання
Зазначається, що також оперативно відпрацьовано питання, які найбільше турбують мешканців, - відновлено електропостачання та забезпечено безперебійну подачу води.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що зранку 7 червня росіяни атакували КАБами селище Балабине на Запоріжжі. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень.
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