Наслідки ударів РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 7, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічного ворожого обстрілу Запоріжжя семеро людей звернулися за допомогою до лікарів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, всю ніч тривала ліквідація наслідків ворожої атаки.
Пошкодження
Загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя.
Серед них - 5 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору. Вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено покрівлі.
Станом на ранок фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у 5 багатоквартирних будинках, 3 приватних оселях та одній нежитловій будівлі.
Першочергові роботи з ліквідації наслідків вже виконані.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, щонайменше четверо поранених.
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показати весь коментар17.06.2026 07:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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