УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11295 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя
395 1

Наслідки ударів РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 7, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного ворожого обстрілу Запоріжжя семеро людей звернулися за допомогою до лікарів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, всю ніч тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. 

Пошкодження

Загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя.

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала авто та об’єкт інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі (оновлено)

Серед них - 5 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору. Вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено покрівлі.

Станом на ранок фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у 5 багатоквартирних будинках, 3 приватних оселях та одній нежитловій будівлі.

Першочергові роботи з ліквідації наслідків вже виконані. 

Що передувало?

Також читайте: Війська РФ ударили по Запоріжжю: дві людини поранені. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2599) обстріл (34564) Запорізька область (4986) Запорізький район (625)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
стоямба, вова приїде і всіх покарає...
показати весь коментар
17.06.2026 07:04 Відповісти
 
 