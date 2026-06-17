Наслідки ударів РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 7, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного ворожого обстрілу Запоріжжя семеро людей звернулися за допомогою до лікарів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, всю ніч тривала ліквідація наслідків ворожої атаки.

Пошкодження

Загалом внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя.



















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Серед них - 5 багатоквартирних будинків та 4 будинки приватного сектору. Вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено покрівлі.

Станом на ранок фахівці закрили вибиті вікна листами OSB у 5 багатоквартирних будинках, 3 приватних оселях та одній нежитловій будівлі.

Першочергові роботи з ліквідації наслідків вже виконані.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Запоріжжя: загинула людина, щонайменше четверо поранених.

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