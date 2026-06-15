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Новини Фото Обстріли Запоріжжя
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Війська РФ ударили по Запоріжжю: дві людини поранені. ФОТО

Зранку 15 червня 2026 року після масованої нічної атаки ворог ударив по Запоріжжю

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог атакував БпЛА один із районів Запоріжжя. Двоє людей дістали поранень та нині госпіталізовані. Їм надається медична допомога", - зазначив він.

Запоріжжя після обстрілу
Запоріжжя після обстрілу

Більше інформації щодо ворожого удару на цю мить не відомо.

Читайте: РФ знищила найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" у Києві під час ракетної атаки. ФОТО

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Запоріжжя (2595) обстріл (34491) Запорізька область (4977) Запорізький район (619)
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