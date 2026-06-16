РФ атакувала авто та об’єкт інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі (оновлено)

Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після 9 ранку очільник області повідомив про вибухи у Запорізькій області.

Відомо, що було оголошено загрозу ударних безпілотників.

"Ворог продовжує терор Запоріжжя - внаслідок удару дрона по авто неподалік торгівельного центру постраждали двоє цивільних.

На місці працюють екстрені служби", - додав він.

Також, за словами Федорова, росіяни намагаються атакувати об'єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі:

"Наразі відомо про трьох травмованих через атаку на один із об'єктів - їм надана уся необхідна медична допомога".

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