РФ атакувала авто та об’єкт інфраструктури у Запоріжжі: є постраждалі (оновлено)
Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждали двоє цивільних.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після 9 ранку очільник області повідомив про вибухи у Запорізькій області.
Відомо, що було оголошено загрозу ударних безпілотників.
"Ворог продовжує терор Запоріжжя - внаслідок удару дрона по авто неподалік торгівельного центру постраждали двоє цивільних.
На місці працюють екстрені служби", - додав він.
Також, за словами Федорова, росіяни намагаються атакувати об'єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі:
"Наразі відомо про трьох травмованих через атаку на один із об'єктів - їм надана уся необхідна медична допомога".
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