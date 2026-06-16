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Новости Обстрелы Запорожья
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РФ атаковала авто и объект инфраструктуры в Запорожье: есть пострадавшие (обновлено)

РФ атаковала Запорожье: пострадали два человека

Российские оккупационные войска атаковали Запорожье, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

После 9 утра глава области сообщил о взрывах в Запорожской области.

Известно, что была объявлена угроза ударных беспилотников.

"Враг продолжает террор в Запорожье - в результате удара дрона по автомобилю недалеко от торгового центра пострадали двое гражданских. На месте работают экстренные службы", - добавил он.

Также, по словам Федорова, россияне пытаются атаковать объекты критической инфраструктуры в Запорожье:

"В настоящее время известно о трех травмированных из-за атаки на один из объектов - им предоставлена ​​вся необходимая медицинская помощь".

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Запорожье (2948) обстрел (33193) Запорожская область (4457) Запорожский район (614)
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